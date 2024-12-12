Инцидент произошел в ночь на 12 декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на публикацию патрульной полиции Львовской области.

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Что известно об инциденте во Львове

Согласно обнародованной информации, ночью в полицию обратились неравнодушные граждане по поводу нарушения тишины на улице Староеврейской. По прибытии на место патрульные обнаружили мужчину, который имел признаки алкогольного опьянения и "неадекватно себя вел".

По данным правоохранителей, неожиданно мужчина достал предмет похожий на пистолет, после чего прибегнул к нецензурным высказываниям и ругани. Правоохранители смогли забрать у мужчины оружие, на место вызвали следственно-оперативную группу.

С места происшествия изъяли упомянутый предмет и 10 патронов к нему. Гражданина сопроводили в отделение полиции, где на него составили все необходимые материалы,

– говорится в сообщении полиции.

К слову. в конце ноября на главном железнодорожном вокзале Львова произошла стрельба. Полиция оперативно задержала 54-летнего мужчину, который находился в состоянии опьянения и стрелял в воздух. На нарушителя составили административные материалы за хулиганство.