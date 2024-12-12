Інцидент стався у ніч на 12 грудня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію патрульної поліції Львівської області.

Дивіться також У мережі писали, що у Львові чоловік "лапав" напівпритомного хлопця на вулиці: що каже поліція

Що відомо про інцидент у Львові

Згідно з оприлюдненою інформацією, уночі по поліції звернулися небайдужі громадяни з приводу порушення тиші на вулиці Староєврейській. Після прибуття на місце патрульні виявили чоловіка, який мав ознаки алкогольного сп'яніння та "неадекватно поводився".

За даними правоохоронців, неочікувано чоловік дістав предмет схожий на пістолет, після чого вдався до нецензурних висловлювань та лайки. Правоохоронці змогли забрати у чоловіка зброю, на місце викликали слідчо-оперативну групу.

З місця події вилучили згаданий предмет та 10 набоїв до нього. Громадянина супроводили у відділок поліції, де на нього склали усі необхідні матеріали,

– йдеться у повідомленні поліції.

До слова. наприкінці листопада на головному залізничному вокзалі Львова сталася стрілянина. Поліція оперативно затримала 54-річного чоловіка, який перебував у стані сп’яніння та стріляв у повітря. На порушника склали адміністративні матеріали за хуліганство.