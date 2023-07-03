Большинство львовян убеждены, что дела в городе двигаются в правильном направлении, – социологи
Источник:"Рейтинг"
Социологи решили измерить уровень удовлетворенности львовян и жителей других регионов местными властями. Как свидетельствуют результаты опроса, большинство респондентов считают, что дела в областном центре движутся в правильном направлении.
Собственно, 65% львовян удовлетворены ситуацией в городе и только 19% опрошенных считают, что Львов мог бы развиваться иначе. В то же время 16% респондентов затруднились ответить на этот вопрос социологов.
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Оценка украинцев жизни в их городах
Отметим, что на первом месте в этом рейтинге Хмельницкий – то есть жители этого областного центра наиболее довольны происходящим в их городе.
Далее следует Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Черкассы, Кропивницкий, и на седьмой позиции – Львов.
Как украинцы оценивают дела в их родных городах / Картинка группы "Рейтинг"
Кроме того, по оценке работы мэра Львова Андрея Садового были следующие показатели: 49% львовян одобряют его работу, в частности:
- 13% респондентов "совершенно одобряют";
- 36% – "скорее одобряют", чем нет.
Как украинцы оценивают работу мэров своих городов / Статистика "Рейтинга"
Вместе с тем работу городского совета жители Львова оценивают так же, как и самого мэра. 47% опрошенных удовлетворены ее работой:
- 8% – "совершенно одобряют";
- 39% – "скорее одобряют".
Как украинцы оценивают работу городских советов / Данные группы "Рейтинг"
С областной военной администрацией ситуация аналогичная. 50% респондентов нравится, как она работает
- 13% – "вполне одобряют";
- 37% – "скорее одобряют".
Согласно этим данным, Львов на 11 позиции в таблице, а в тройке лидеров – Николаев, Харьков и Ровно. После них следует Кропивницкий, Винница, Черкассы, Луцк, Житомир, Киев и Днепр.
Как украинцы оценивают работу ОВА / Опрос группы "Рейтинг"
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Отдельно остановимся также на таком вопросе: "Испытываете ли вы гордость за то, что являетесь жителем своего города?" – Львов на 4-м месте по результатам ответов респондентов.
77% львовян ответили, что однозначно чувствуют гордость за то, что живут именно во Львове. Перед ними идут:
- харьковчане – 86%;
- киевляне – 78%;
- одесситы – 77%.
Чувство гордости за то, что ты житель определенного города / Данные группы "Рейтинг"
В заключение отметим, что этот опрос проводился с 21 апреля по 22 мая 2023 года. В нем приняли участие 16 800 украинцев. Погрешность данных не превышает показателя в 3,5%.