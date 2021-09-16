Во Львове активисты и участники АТО с национальной символикой пикетировали заправку компании БРСМ. По их словам, владельцы сети являются причастными к финансированию строительства храмов Московского патриархата.

А также – к деятельности партии Шария. В такой, пока мирный, способ активисты решили привлечь внимание общества, прежде всего львовян.

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Не первый скандал

Это далеко не единственный скандал, связанный с этой АЗС. В начале сентября фискалы провели санкционированные судом обыски на заправках сети "БРСМ-Нафта" из-за несоответствующего качества топлива.

БРСМ также подозревают в подстрекательстве людей и финансировании протестов Московского патриархата к приезду Вселенского патриарха Варфоломея.

Это конкретные агенты влияния на территории Украины, которые осуществляют преступную деятельность во время войны, когда мы вынуждены защищать свою территориальную целостность,

– сказал руководитель Национально-Освободительного Движения "Правый сектор" на Львовщине Тарас Бобаныч.

"Они осуществляют подрывную деятельность, разлагают умы людей, разъединяют украинское общество", считает Бобаныч.

Организаторы акции обещают и в дальнейшем устраивать акции протеста против автозаправок "БРСМ-Нафти", если они не прекратят финансировать российскую церковь. А также – будут пикетировать компании, которые осуществляют антиукраинскую деятельность.

Львовяне пикетировали заправку компании БРСМ: смотрите видео