А також – до діяльності Партії Шарія. В такий, поки що мирний, спосіб активісти вирішили привернути увагу суспільства, насамперед львів'ян.

До теми "БРСМ-нафту" підозрюють у фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Варфоломія

Не перший скандал

Це далеко не єдиний скандал, пов'язаний з цією АЗС. На початку вересня фіскали провели санкціоновані судом обшуки на заправках мережі "БРСМ-нафта" через невідповідну якість палива.

БРСМ також підозрюють у підбурюванні людей та фінансуванні протестів Московського патріархату до приїзду Вселенського патріарха Варфоломія.

Це є конкретні агенти впливу на території України, які здійснюють злочинну діяльність в часі війни, коли ми змушені боронити свою територіальну цілісність,

– сказав керівник Національно-Визвольного Руху "Правий сектор" на Львівщині Тарас Бобанич.

"Вони здійснюють підривну діяльність, розкладають розуми людей, роз'єднують українське суспільство", вважає Бобанич.

Організатори акції обіцяють і надалі влаштовувати акції протесту проти автозаправок "БРСМ-нафти", якщо вони не припинять фінансувати російську церкву. А також – пікетуватимуть компанії, які здійснюють антиукраїнську діяльність.

Львів'яни пікетували заправку компанії БРСМ: дивіться відео