Львовская область направила гуманитарную помощь Киеву, Житомиру, Херсону и Одессе
Источник:телеграм Максима Козицкого
Львовская область направила гуманитарную помощь четырем городам Украины. Известно, что оружие, продукты и другие вещи поехали в Киев, Житомир, Херсон и Одессу.
Соответствующую информацию обнародовал в телеграме глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Это случилось 2 марта – на 7 день войны, которую Россия начала против Украины.
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Львовская область направила помощь по украинским городам
Львовская область направила гуманитарную помощь Киеву, Житомиру, Херсону и Одессе. Вчера (речь идет о 1 марте – 24 канал) на Львовщину через "зеленый" коридор прибыло более 200 тонн гуманитарной помощи из Польши,
– сообщил Козицкий.
Чиновник добавил, что по 20 тонн помощи перенаправили в Житомир и Херсон, 40 тонн – в Одессу. Два вагона и еще несколько бусов поехали в Киев.
По состоянию на 2 марта, есть еще почти 400 автомобилей для перевозки оружия, продуктов и всего необходимого.
На Львовщине нужны грузовики и большие складские помещения
Нам нужны еще грузовики и большие складские помещения на территории области. Если у вас есть такие, согласитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА (можно писать в фейсбуке),
– написал Козицкий.
Также власть добавила, что удалось собрать более 17 миллионов гривен для наших воинов. Чтобы помочь, можно обратиться в благотворительный фонд "Крылья надежды".
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