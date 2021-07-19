На Львовщине 19 июля разгуляется непогода: прогнозируют сильные ливни и грозы
19 июля 2021 , 12:11Читати новину українською
Источник:Львовский гидрометцентр
По прогнозам синоптиков, 19 июля на Львовщине будут значительные грозовые дожди. Также в области ожидают порывы штормового ветра.
Погоду на Львовщине 19 июля будет определять прохождение атмосферных фронтов с запада. В области будет облачно с прояснениями.
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Прогноз погоды на Львовщине на 19 июля
На Львовщине ожидают значительные дожди. В отдельных районах понесутся сильные ливни, грозы и град. В это время возможно ухудшение видимости. Уровень опасности – "желтый".
Ветер – северо-западный, 7 – 12 метров в секунду. Во время гроз местами ожидают шквалы со скоростью 17 – 22 метра в секунду.
Температура днем будет колебаться от 24 до 26 градусов выше нуля.
Прогноз погоды на 19 июля / данные Укргидрометцентра