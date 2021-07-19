Штормовое предупреждение спасатели передали на всей территории страны. Сообщили о значительном ухудшении погоды также в украинских Карпатах.

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В Украине будут грозы

По информации Укргидрометцентра, 19 июля будут – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду. То есть и уровень опасности, желтый, сообщили в ГСЧС.

Более того, в этот же день предупредили про:

значительные дожди в Карпатах;

в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду.

Кстати, синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха. В частности на Западе будет ориентировочно + 24...+26 градусов. Синоптик Наталья Диденко написала в фейсбуке, что "свежая новая воздушная масса уже в пути в Украину".

Непогода в Украине и мире: коротко