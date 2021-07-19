Штормовое предупреждение спасатели передали на всей территории страны. Сообщили о значительном ухудшении погоды также в украинских Карпатах.
Заметьте Зрелище ужасное, – парашютиста, которого в Киеве унесло ветром, спасли
В Украине будут грозы
По информации Укргидрометцентра, 19 июля будут – грозы, днем местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду. То есть и уровень опасности, желтый, сообщили в ГСЧС.
Более того, в этот же день предупредили про:
- значительные дожди в Карпатах;
- в западных, днем и в северных, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров за секунду.
Кстати, синоптики предупреждали о понижении температуры воздуха. В частности на Западе будет ориентировочно + 24...+26 градусов. Синоптик Наталья Диденко написала в фейсбуке, что "свежая новая воздушная масса уже в пути в Украину".
Непогода в Украине и мире: коротко
- В Европе несколько дней бушует смертельное наводнение. Оно накрыло Германию, Австрию, Францию, Нидерланды, Бельгию.
- В Украине же непогода 17 июля пронеслась по Киевской области. Там в результате падения дерева погибли 2 человека, а 1 человек в больнице.
- 18 июля Харьков накрыла гроза и ураганный ветер. Одним из районов города, который пострадал больше всего, является Салтовка.