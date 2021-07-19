Штормове попередження рятувальники передали на всій території країни. Повідомили про значне погіршення погоди також в українських Карпатах.
Зауважте Видовище жахливе, – парашутиста, якого у Києві віднесло вітром, врятували
В Україні будуть грози
За інформацією Укргідрометцентру, 19 липня будуть – грози, вдень місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Тобто І рівень небезпечності, жовтий,
повідомили в ДСНС.
Ба більше, у цей же день попередили про:
- значні дощі у Карпатах;
- у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.
До речі, синоптики попереджали про пониження температури повітря. Зокрема на Заході буде орієнтовно +24...+26 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко написала у фейсбуці, що "свіжа нова повітряна маса вже в дорозі до України".
Негода в Україні та світі: коротко
- У Європі кілька днів вирує смертельна повінь. Вона накрила Німеччину, Австрію, Францію, Нідерланди, Бельгії.
- В Україні ж негода 17 липня пронеслась Київщиною. Там внаслідок падіння дерева загинуло 2 людей, а 1 людина в лікарні.
- 18 липня Харків накрила гроза та ураганний вітер. Одним із районів міста, який постраждав найбільше, є Салтівка.