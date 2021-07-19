Штормове попередження рятувальники передали на всій території країни. Повідомили про значне погіршення погоди також в українських Карпатах.

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В Україні будуть грози

За інформацією Укргідрометцентру, 19 липня будуть – грози, вдень місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду. Тобто І рівень небезпечності, жовтий,

повідомили в ДСНС.

Ба більше, у цей же день попередили про:

значні дощі у Карпатах;

у західних, вдень і в північних, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях грози, місцями град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

До речі, синоптики попереджали про пониження температури повітря. Зокрема на Заході буде орієнтовно +24...+26 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко написала у фейсбуці, що "свіжа нова повітряна маса вже в дорозі до України".

Негода в Україні та світі: коротко