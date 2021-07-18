Про це повідомила одна з очевидців інциденту. Вона опублікувала відео в низці столичних ЗМІ, відзначивши, що на власні очі бачила, що чоловік не постраждав.
До теми У Києві перекинувся катер з парашутистом: чоловіка віднесло вітром – шокуюче відео
Як врятували парашутиста
За її словами, 10 осіб максимально натягували трос, прикладаючи його під кущі та дерева. Саме так чоловіка і врятували.
Водночас люди, які були в човні, пливли до берега за допомогою вітру, тримаючись за трос. "Видовище, звичайно, жахливе. Слава Богу, його опустили, човен пізніше перевернули і все добре", – написала очевидиця.
В мережі з'явилось відео перевернутого катера
Окрім цього, очевидці змогли зняти на камеру перевернутий катер. Відповідне відео з'явилось в мережі.
Коротко про інцидент
- Вчора, 17 липня, під час занять з парасейлінгу на Оболоні перевернувся катер.
- Це сталось під час грози. Парашутист був причеплений до човна, але його почав зносити вітер.
- Доля чоловіка була довгий час невідома.
На Київщині вирує негода
- Столицю накрила негода ще 17 липня. Потужний буревій та злива спостерігались в низці районів Києва.
- Через падіння дерев у селах Гаврилівка та Сухолуччя загинуло 2 людини.
- Станом на 18 липня, 53 населених пункти в Київській області залишились без світла.