Об этом сообщила одна из очевидцев инцидента. Она опубликовала видео в ряде столичных СМИ, отметив, что собственными глазами видела, что мужчина не пострадал.
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Как спасли парашютиста
По ее словам, 10 человек максимально натягивали трос, прикладывая его под кусты и деревья. Именно так мужчину и спасли.
В то же время люди, которые были в лодке, плыли к берегу с помощью ветра, держась за трос. "Зрелище, конечно, ужасное. Слава Богу, его опустили, лодку позже перевернули и все хорошо", – написала очевидица.
В сети появилось видео перевернутого катера
Кроме этого, очевидцы смогли снять на камеру перевернутый катер. Соответствующее видео появилось в сети.
Кратко об инциденте
- Вчера, 17 июля, во время занятий по парасейлингу на Оболони перевернулся катер.
- Это произошло во время грозы. Парашютист был прицеплен к лодке, но ее начал сносить ветер.
- Судьба мужчины была долгое время неизвестна.
В Киевской области бушует непогода
- Столицу накрыла непогода еще 17 июля. Мощный ураган и ливень наблюдались в ряде районов Киева.
- Из-за падения деревьев в селах Гавриловка и Сухолучье погибли 2 человека.
- По состоянию на 18 июля, 53 населенных пункта в Киевской области остались без света.