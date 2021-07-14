Авария произошла в селе Тудорковичи Червоноградского района. Виновнику ДТП грозит тюрьма.
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Мужчина погиб на месте аварии
- Примерно в 18:30 на трассе Нововолынск – Червоноград в селе Тудорковичи случилось смертельное ДТП.
- 20-летний житель Волынской области за рулем автомобиля Audi сбил 51-летнего львовянина.
- Пострадавшим оказался работник дорожной службы, который в то время как раз выполнял работы на проезжей части.
- Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.
20-летний водитель насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовской области
Водителю грозит заключение
Следователи открыли уголовное производство за"нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.
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Погибшим оказался работник дорожной службы / Фото полиции Львовской области
Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области