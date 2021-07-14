Авария произошла в селе Тудорковичи Червоноградского района. Виновнику ДТП грозит тюрьма.

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Мужчина погиб на месте аварии

Примерно в 18:30 на трассе Нововолынск – Червоноград в селе Тудорковичи случилось смертельное ДТП.

20-летний житель Волынской области за рулем автомобиля Audi сбил 51-летнего львовянина.

Пострадавшим оказался работник дорожной службы, который в то время как раз выполнял работы на проезжей части.

Мужчина получил тяжелые травмы. Он погиб на месте аварии.

Важно! Правоохранители призывают водителей неуклонительно соблюдать правила безопасности. Не превышайте разрешенную скорость, особенно в населенных пунктах. Также следует тщательно следить за дорогой и не отвлекаться от управления.



20-летний водитель насмерть сбил мужчину / Фото полиции Львовской области

Водителю грозит заключение

Следователи открыли уголовное производство за"нарушение правил безопасности дорожного движения". Если вину водителя докажут в суде, ему будет грозить от 3 до 8 лет в тюрьме с лишением права управлять автомобилем сроком до 3 лет.

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование. Они пытаются установить все обстоятельства ДТП.

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Погибшим оказался работник дорожной службы / Фото полиции Львовской области



​Правоохранители проводят расследование / Фото полиции Львовской области