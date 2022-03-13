На Львовщине 54 школы вернутся к очной учебе

С 14 марта во Львовской области 54 школы планируют возобновить привычную форму обучения. Большинство школ все равно будут работать дистанционно.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что в некоторых школах будет смешанный формат. Как учиться каждая школа выбирала самостоятельно и согласовывала это с военной администрацией.

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Специальный проект для обучения онлайн

По словам Козицкого, позаботились и о детях, которые не имеют возможности посещать школу. Департамент образования и науки Львовской ОГА совместно с Национальным университетом "Львовская политехника" создали проект "Дистанционная школа" на платформе Moodle.

К нему уже приобщился 1 301 ученик. Больше всего – из Харьковской области, 57%. Из них 49% сейчас находятся там. Из Киевской области к Дистанционной школе присоединился 21% детей. Также к проекту присоединились школьники, которые выехали заграницу. Таких детей около 8%,

– сказал Козицкий.

Проект стартует с 14 марта. Детей будут учить лучшие педагоги, которые согласились быть волонтерами. Из всех учащихся сформируют классы.

Зарегистрироваться для обучения в дистанционной школе можно по ссылке.

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