Голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що в деяких школах буде змішаний формат. Як саме вчитись кожна школа обирала самостійно та погоджувала це з військовою адміністрацією.

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Спеціальний проєкт для навчання онлайн

За словами Козицького, подбали й про дітей, які не мають можливості відвідувати школу. Департамент освіти і науки Львівської ОДА спільно з Національним університетом "Львівська політехніка" створили проєкт "Дистанційна школа" на платформі Moodle.

До нього вже долучився 1301 учень. Найбільше – з Харківської області, 57%. З них 49% зараз перебувають у там. З Київської області до Дистанційної школи долучився 21% дітей. Також до проєкту долучились школярі, які виїхали за кордон. Таких дітей близько 8%,

– сказав Козицький.

Проєкт стартує з 14 березня. Дітей навчатимуть найкращі педагоги, які зголосились бути волонтерами. З усіх учнів сформують класи.

Зареєструватись для навчання у Дистанційній школі можна за посиланням.

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