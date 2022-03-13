Скільки саме триватиме війна невідомо. Однак, діти мають продовжувати навчання і максимально повертатись до звичного життя у будь-якій країні.

До теми МЗС розповіло про можливість тимчасового захисту для українців, евакуйованих до країн ЄС

Тепла зустріч українців

Як відомо, нашу державу підтримує весь світ. Біженців також радо приймає чи не кожна країна Європи.

Цього разу показали, як тепло зустріли маленьких дітей з України в італійській школі.

Зворушлива зустріч: дивіться відео

Європейці також показали свою підтримку Україні в ЄС: дивіться відео