На Львовщине чиновник пытался продать волонтерам автобус, подаренный Финляндией

Глава одного из городов во Львовской области хотел продать автобус, подаренный Финляндией. ГБР уже задержало должностного лица, он требовал у волонтеров 100 тысяч гривен.

Государственное бюро расследований задержало чиновника, пытавшегося заработать на сделках даже в условиях военного положения.

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Задержанным чиновником оказался первый заместитель городского головы одного из городских советов Львовской области.

Чиновник требовал у волонтера 100 тысяч гривен за передачу автобуса "Вольво" на нужды военных. Однако этот транспорт городской совет ранее получил как гуманитарную помощь из Финляндии.

Автобус, который чиновник хотел "продать"

Интересно, что деньги от волонтера получила подельница чиновника. Сразу после передачи средств чиновник был задержан. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Сейчас решаются вопросы по сообщению о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении коррупционера от должности.

Чиновника задержали после получения денег

К слову, ранее НАПК сформировало для Службы безопасности Украины базу данных из 245 человек, которые могут быть предателями Украины. В ведомстве просят расширить список.

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