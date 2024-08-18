Ряд областей Украины 18 августа накрыла непогода. Фото инцидента с поездом во Львовской области опубликовали местные телеграмм-каналы, передает 24 Канал.

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На Львовщине дерево упало на вагон поезда

В Укрзализныце сообщили, что дерево упало на вагон пригородного поезда 6424 Стрый – Ивано-Франковск.

Все пострадавшие оперативно получили первую помощь, четырех пассажиров с резаными травмами забрала скорая, их жизни в безопасности,

– говорится в сообщении.

По словам пресс-службы Укрзализныци, поезд 6424 уже продолжает движение с задержкой в 1 час 42 минуты. Пассажиров пересадили из поврежденного вагона в резервный, который железнодорожники оперативно прицепили во время стоянки.

Штормовое предупреждение пока распространяется регионами, поэтому просим внимательно следить за предупреждениями синоптиков. Поезда Укрзализныци продолжают движение несмотря на непогоду,

– отметили в компании.

Дрогобыч на Львовщине также накрыла непогода: смотрите видео

К слову, ранее синоптики рассказали, что в Украину пришла вторая волна жары. В то же время в части областей ожидаются дожди и грозы – кое-где осадки могут быть несколько дней подряд.