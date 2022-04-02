На Львовщине есть до 500 тысяч переселенцев, – Козицкий рассказал, что мест уже нет

Львовская область приютила от 450 до 500 тысяч переселенцев. Мест для расселения людей уже нет.

Во Львове находятся 200 тысяч человек, за пределами – еще 250 тысяч. Об этом рассказал глава Львовской ОВ Максим Козицкий.

Кстати На Львовщине финансово помогут минимум 250 предприятиям

Людей поместили в санаториях, университетских общежитиях, школах и садах.

Мест уже нет

Чиновник отметил, что в области фактически уже нет обустроенных мест для переселенцев.

Около 15 – 18 тысяч мест по области еще есть, но это включая школы и садики. Если будет новая волна беженцев, мы перестроим учебные классы, спортивные залы для переселенцев. Но это делает невозможным нормальный учебный процесс,

– заметил Козицкий.

Для переселенцев хотят строить жилье

По словам главы ОВА, ведутся переговоры с ООН и правительством о возможностях строительства жилья по всем районным центрам.

Например, на большой объездной дороге Львова есть потенциал развития. Козицкий отметил, что таким образом можно разгрузить Львов и найти работу. Добавил, что не хотят строить временное жилье, должны быть нормальные жилые дома и промышленный район.

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