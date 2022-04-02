У Львові перебувають 200 тисяч людей, за межами – ще 250 тисяч. Про це розповів глава Львівської ОВА Максим Козицький.
До речі На Львівщині фінансово допоможуть мінімум 250 підприємствам
Людей помістили у санаторіях, університетських гуртожитках, школах та садочках.
Місць вже немає
Чиновник зауважив, що в області фактично вже нема облаштованих місць для переселенців.
Близько 15 – 18 тисяч місць по області ще є, але це включно зі школами і садочками. Якщо буде нова хвиля біженців, ми перелаштовуватимемо навчальні класи, спортивні зали для переселенців. Але це унеможливлює нормальний навчальний процес,
– зауважив Козицький.
Для переселенців хочуть будувати житло
За словами глави ОВА, ведуть переговори з ООН та урядом про можливості будівництва житла по всіх районних центрах.
Наприклад, на великій об'їзній дорозі Львова є потенціал розбудови. Козицький відзначив, що таким чином можна розвантажити Львів і знайти людям роботу. Додав, що не хочуть будувати тимчасове житло, мають бути нормальні житлові будинки і промисловий район.
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