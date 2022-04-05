На Львовщине людям запретили посещать леса: в ОВА назвали причину
5 апреля 2022 , 20:06Читати новину українською
Источник:телеграм Максима Козицького
Жителям Львовской области запретили посещать леса, а также заезжать туда транспортными средствами и самоходной техникой. Во Львовской области объяснили причины такого решения.
Следует добавить, что это решение носит временный характер.
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Во Львовской области людям запретили посещать леса
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что такой шаг необходим для того, чтобы избежать пожары и минимизировать последствия от этого. Он добавил, что этот запрет будет действовать, пока в Украине будет военное положение.
Максим Козицкий добавил, что эти ограничения не касаются работников лесных хозяйств и сезонной работы, которую они обязаны выполнять. Кроме того, он добавил, что есть несколько исключений:
- транзитные пути,
- транспортные средства Вооруженных сил Украины, командование видов, отдельных родов войск ВСУ и управление оперативных командований.
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