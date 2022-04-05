На Львовщине людям запретили посещать леса: в ОВА назвали причину

Жителям Львовской области запретили посещать леса, а также заезжать туда транспортными средствами и самоходной техникой. Во Львовской области объяснили причины такого решения.

Следует добавить, что это решение носит временный характер.

Интересно Россия превращает право вето в Совбезе ООН в право смерти, – Зеленский

Во Львовской области людям запретили посещать леса

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заявил, что такой шаг необходим для того, чтобы избежать пожары и минимизировать последствия от этого. Он добавил, что этот запрет будет действовать, пока в Украине будет военное положение.

Максим Козицкий добавил, что эти ограничения не касаются работников лесных хозяйств и сезонной работы, которую они обязаны выполнять. Кроме того, он добавил, что есть несколько исключений:

транзитные пути,

транспортные средства Вооруженных сил Украины, командование видов, отдельных родов войск ВСУ и управление оперативных командований.

Обратите внимание – Киевляне начали возвращаться в столицу: смотрите видео