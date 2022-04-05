Варто додати, що це рішення має тимчасовий характер.

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На Львівщині людям заборонили відвідувати ліси

Глава Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що такий крок необхідний для того, щоб уникнути виникнення пожеж та мінімізації наслідків від цього. Він додав, що ця заборона буде діяти поки в Україні буде воєнний стан.

Максим Козицький додав, що ці обмеження не стосуються працівників лісових господарств та сезонну роботу, яку вони зобов'язані виконувати. Крім того, він додав, що є кілька винятків:

транзитні шляхи,

транспортні засоби Збройних сил України, командування видів, окремих родів військ ЗСУ та управління оперативних командувань.

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