Львовщине негде утилизировать опасные медицинские отходы – заместитель председателя ЛОС

На Львовщине в конце мая перестало работать крупнейшее предприятие, которое могло утилизировать медицинские отходы западного региона Украины. Пока неизвестно, что делать с опасным мусором из более 30 больниц.

О проблеме с утилизацией медицинского мусора на Львовщине во время сессионного заседания 13 июля рассказал заместитель председателя Львовского облсовета Юрий Холод. По его словам, больнице некуда деть отходы в течение 1,5 месяца.

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На Львовщине негде утилизировать медицинский мусор

Госэкоинспекция 25 мая из-за нарушений в работе временно остановила лицензию ООО "Экологические перерабатывающие технологии". Предприятие расположено во Львове на улице Збыральной. За час там сжигали 300 – 400 килограммов медицинского мусора. Сейчас в Украине есть только этот способ уничтожения таких отходов.

Более 30 медицинских учреждений Львовщины имеют договор об утилизации мусора с ООО "Экологические перерабатывающие технологии".

Львовская областная больница;

областной центр общественного здоровья;

госпиталь ветеранов войны в Винниках;

военный госпиталь;

областной перинатальный центр;

областной центр крови;

областная инфекционная клиническая больница;

районные больницы в Николаеве, Новом Роздоле, Жовкве, Пустомытах и других городах области.

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Медицинский мусор – один из источников заражения болезнями

По словам Холода, сейчас коронавирус никуда не исчез. В то же время в Украину приближается новый опасный штамм Дельта. Поэтому жители Львовщины не должны расслабляться.

Вакцинация, дистанция, личная гигиена, здравый смысл. В конце концов, все это доступно каждому. Куда девать медицинский мусор, который влияет на окружающую среду и может быть источником заражения коронавирусом и другими опасными болезнями, мало кто из нас задумывается,

– добавил чиновник.

По его словам, речь идет не о каком-то отдельном предприятии, а о том, как Госэкоинспекция и Департамент экологии планируют решить проблему обращения с медицинскими отходами.

Заместитель председателя ЛОС в своем обращении попросил предоставить информацию о том, куда уже более 1,5 месяца медучреждения Львовщины увозят опасные медицинские отходы. Также, по его словам, следует проинформировать все больницы области о том, что им делать с медицинским мусором до момента возобновления работы или появления нового предприятия, которое осуществляет их утилизацию.