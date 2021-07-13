Про проблему з утилізацією медичного сміття на Львівщині під час сесійного засідання 13 липня розповів заступник голови Львівської облради Юрій Холод. За його словами, лікарні не мають куди подіти відходи протягом 1,5 місяця.

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На Львівщині немає де утилізувати медичне сміття

Держекоінспекція 25 травня через порушення у роботі тимчасово зупинила ліцензію ТОВ "Екологічні переробні технології". Підприємство розташоване у Львові на вулиці Збиральній. За годину там спалювали 300 – 400 кілограмів медичного сміття. Наразі в Україні є лише цей спосіб знищення таких відходів.

Понад 30 медичних закладів Львівщини мають договір про утилізацію сміття з ТОВ "Екологічні переробні технології".

Львівська обласна лікарня;

обласний центр громадського здоров'я;

шпиталь ветеранів війни у Винниках;

військовий шпиталь;

обласний перинатальний центр;

обласний центр крові;

обласна інфекційна клінічна лікарня;

районні лікарні у Миколаєві, Новому Роздолі, Жовкві, Пустомитах та інших містах області.

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Медичне сміття – одне з джерел зараження хворобами

За словами Холода, наразі коронавірус нікуди не зник. Водночас в Україну наближається новий небезпечний штам Дельта. Тому жителі Львівщини не повинні розслаблятися.

Вакцинація, дистанція, особиста гігієна, здоровий глузд. Зрештою, все це доступно кожному. Куди подіти медичне сміття, яке впливає на довкілля і може бути джерелом зараження коронавірусом та іншими небезпечними хворобами, мало хто з нас задумується,

– додав посадовець.

За його словами, мовиться не про якесь окреме підприємство, а про те, як Держекоінспекція та Департамент екології планують розв'язати проблему поводження з медичними відходами.

Заступник голови ЛОР у своєму зверненні попросив надати інформацію про те, куди вже понад 1,5 місяця медзаклади Львівщини відвозять небезпечні медичні відходи. Також, за його словами, слід поінформувати усі лікарні області про те, що їм робити з медичним сміттям до моменту відновлення роботи чи появи нового підприємства, яке здійснює їхню утилізацію.