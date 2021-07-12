Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що наступні тижні будуть готувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності. Про це мовилось на селекторній нараді влади.

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Крім того, звернули увагу на нарощення темпів вакцинації. За даними МОЗ, в Україні вже зроблено майже 3,5 мільйона щеплень проти COVID-19.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Невдовзі її розподілять у регіони. Очікують ще на 1,23 мільйона доз CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech.

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