Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, що наступні тижні будуть готувати медичну систему до потенційного зростання захворюваності. Про це мовилось на селекторній нараді влади.
Актуально Чому штам Дельта настільки заразний
Крім того, звернули увагу на нарощення темпів вакцинації. За даними МОЗ, в Україні вже зроблено майже 3,5 мільйона щеплень проти COVID-19.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко нагадав, що в Україну прибуло ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac. Невдовзі її розподілять у регіони. Очікують ще на 1,23 мільйона доз CoronaVac та 256 тисяч доз Pfizer-BioNTech.
Що відомо про штам Дельта
- Новий штам вперше виявили в Індії, тому його називають індійським. Його вже зафіксували у понад 100 країнах світу.
- Цей штам особливо заразний. Він може знижувати природний імунітет організму після перенесеної хвороби на 60%.
- Для тих, хто приїжджає в Україну із країн зі значним поширенням небезпечного штаму оновили правила в'їзду.
- В Україні вже виявили зараження. Штам Дельта привезли з Росії 66-річна жінка та її дитина-підліток.
- Головний санітарний лікар Ігор Кузін 10 липня заявив про нові підозри на інфікування.