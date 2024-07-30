Соломия из Равы-Русской ушла из дома 20 июля и не вернулась. После этого к поисково-спасательной операции присоединились более 600 человек. Поисковая операция длилась почти семь суток, то есть неделю.

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Врачи рассказали о состоянии 11-летней Соломии

27 июля девочку разыскали в лесу, она была без сознания. В Первом медицинском объединении Львова рассказали, что четыре дня назад Соломию доставили в больницу в состоянии острого истощения и обезвоживания.

Врачи в течение трех дней проводили интенсивную инфузионную терапию – внутривенно вводили девочке необходимые медикаменты.

Сейчас ребенок уверенно выздоравливает. У нее уже появился аппетит, она ест, постепенно восстанавливает свои силы и может снова ходить,

– сообщили медики.

С маленькой пациенткой работали специалисты Центра ментального здоровья. По словам врачей, после пережитого она нуждалась в том числе и в психологической помощи.

В дальнейшем за ее состоянием будет наблюдать семейный врач.

К слову, в Одесской области водолазы "прочесывают" Дунай в поисках подростка, который исчез больше недели назад. Еще 16 июля 16-летний Иван Геня пошел на реку и не вернулся.