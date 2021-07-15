На Львовщине СБУ задержала на взятке руководителя новояворовской "Серы": фото и видео

Сотрудники СБУ 14 июля задержали руководителя Новояворовского государственного горно-химического предприятия "Сера". По информации следствия, он присвоил более 24 тысяч гривен из кассы предприятия и взял 10,5 тысячи гривен взятки.

В СБУ сообщили, что чиновник организовал механизм вымогательства и получения взяток. Предприятие, которым он руководил, находится в собственности Фонда госимущества.

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Руководителя предприятия задержали на взятке

Оперативники СБУ установили, что руководитель горно-химического предприятия наладил схему получения "откатов".

Он продавал имущество компании за наличные по заниженной стоимости.

В частности, правоохранители задокументировали, что мужчина присвоил 24,5 тысячи гривен, которые должны были поступить в кассу предприятия.

Также он параллельно получил 10,5 тысячи гривен взятки.

Эти деньги чиновник взял за заключение договора по поставке, погрузке и отпуску известняка.

Правоохранители задержали мужчину во время получения взятки.

По информации ZAXID.NET сотрудники СБУ задержали руководителя Новояворовского государственного горно-химического предприятия "Сера" Игоря Полюлюка.

Смотрите видео задержания чиновника:

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Чиновнику грозит тюрьма

Следователи открыли уголовное производство за "принятие предложения или получение неправомерной выгоды должностным лицом". Если вину задержанного докажут в суде, ему будет грозить от 5 до 10 лет в тюрьме с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет и конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители проводят расследование. Они устанавливают личности других должностных лиц, которые могли быть причастными к коррупционной схеме.



Руководителя предприятия задержали на взятке / Фото Управления СБУ во Львовской области



Мужчина присвоил более 25 тысяч гривен / Фото Управления СБУ во Львовской области



Должностному лицу грозит лишение свободы / Фото Управления СБУ во Львовской области



Правоохранители проводят расследование / Фото Управления СБУ во Львовской области