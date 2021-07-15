В СБУ повідомили, що посадовець організував механізм вимагання та одержання хабарів. Підприємство, яким він керував, є у власності Фонду держмайна.
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Керівника підприємства затримали на хабарі
- Оперативники СБУ встановили, що керівник хімічно-гірничого підприємства налагодив схему отримання "відкатів".
- Він продавав майно компанії за готівку за заниженою вартістю.
- Зокрема, правоохоронці задокументували, що чоловік привласнив 24,5 тисячі гривень, які мали надійти в касу підприємства.
- Також він паралельно одержав 10,5 тисячі гривень хабаря.
- Ці гроші посадовець взяв за укладання договору з постачання, завантаження та відпуску вапняку.
- Правоохоронці затримали чоловіка під час одержання хабаря.
Дивіться відео затримання посадовця:
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Посадовцеві загрожує в'язниця
Слідчі відкрили кримінальне провадження за "прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Якщо провину затриманого доведуть у суді, йому загрожуватиме від 5 до 10 років у в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років та конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці проводять розслідування. Вони встановлюють особи інших посадовців, які могли бути причетними до корупційної схеми.
Керівника підприємства затримали на хабарі / Фото Управління СБУ у Львівській області
Чоловік привласнив понад 25 тисяч гривень / Фото Управління СБУ у Львівській області
Посадовцеві загрожує позбавлення волі / Фото Управління СБУ у Львівській області
Правоохоронці проводять розслідування / Фото Управління СБУ у Львівській області