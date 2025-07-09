Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию.

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Что известно о ДТП с автобусом на Львовщине 9 июля

ДТП произошло около 20:10. Предварительно установлено, что водитель рейсового автобуса VDL сообщением "Чернигов – Прага", 48-летний житель Чернигова, совершая обгон, выехал на встречную полосу. Столкнулся с авто Audi А4, которым управлял 33-летний житель одного из сел Львовского района.

В результате столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся. На момент аварии в салоне находились 65 пассажиров.

Автобус перевернулся в результате столкновения / Фото полиции

За медицинской помощью обратился 51 человек. В частности, 49 пассажиров, второй водитель автобуса и водитель легковушки.

Из них 30 пассажиров автобуса, жители Украины в возрасте от 8 до 69 лет, а также водитель легковушки и второй водитель автобуса получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения,

– рассказали в полиции.

Также добавили, что среди пострадавших – 8-летний мальчик и 17-летняя девочка, которые живут в Киевской области. У 19 человек травм не обнаружено.

ДТП на Львовщине 9 июля / Фото полиции

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

Важно! Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.