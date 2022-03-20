На Львовщине трижды раздавался сигнал воздушной тревоги, была угроза ракетной атаки, – Козицкий

Во Львовской области 20 марта была угроза ракетной атаки. Поэтому трижды раздавался сигнал воздушной тревоги.

К счастью, угроза не подтвердилась. Об этом заявил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Кстати Частный сектор во Львовской области принял почти 100 тысяч переселенцев

Козицкий поблагодарил всех, кто не игнорирует такие сигналы и идет в укрытие. Это вопрос безопасности людей.

Во Львове утром звучали сирены

Сегодня около 05:30 в большинстве городов у Украины была воздушная тревога. Сирены звучали и на Западе. В частности, во Львове, Луцке, Ровно, Тернополе.

Важно – Угроза наступления из Беларуси на Волынском направлении – высока: