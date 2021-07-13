На Львовщине у 4 человек подозревают новый опасный штамм коронавируса Дельта
Источник:"Львовский портал"
У 4 жителей Львовщины подозревают инфицирование новым опасным штаммом коронавируса Дельта. Двое из них приехали из Великобритании, а другие двое – из России.
Сейчас материалы больных находятся на секвенировании. Так специалисты смогут определить мутации коронавируса.
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В 4 больных коронавирус подозревают штамм Дельта
Руководитель Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Наталья Иванченко рассказала, что на Львовщине в 4 человек подозревают штамм коронавируса Дельта. Больные вернулись из Великобритании и России, где бушует новая опасная мутация COVID-19.
У них была клиника коронавируса, был обнаружен положительный образец РНК. Мы ожидаем на результаты, чтобы знать, это был Дельта штамм коронавируса, или нет,
– отметила Иванченко.
Сейчас специалисты проводят секвенирование
Специалисты могут зафиксировать мутации вируса только с помощью генетического анализа – секвенирования. Именно поэтому материалы направили на такое исследование. В Украине оборудование для проведения секвенирования есть только в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского. Во Львове провести такое исследование нет возможности, ведь оборудование для секвенирования стоит миллиарды долларов.
"На сегодняшний день процедура секвенирования выглядит так: если человек прибывает из страны, где сегодня активно циркулирует штамм коронавируса Дельта, то его обязательно тестируют. Если образец имеет положительную РНК, мы его направляем в Центр общественного здоровья Минздрава в Киеве" , – добавила Иванченко.
По ее словам, материалы по договоренности также направляют в референс-лаборатории ВОЗ. Эпидемиолог отметила, что штамм Дельта могут подхватить дети, подростки, молодежь и вакцинированные.
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