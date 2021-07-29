Лезут в дом: Львовщину атакуют рыжие улитки – фото

Вблизи Пустомытов под Львовом стремительно размножаются рыжие испанские улитки. Люди говорят, что с ними становится все труднее бороться. Слизни повреждают все растения и лезут к людям в дом.

Об этом сообщила 28 июля местная жительница Кристина Наумко-Сороковская в фейсбуке. В сети она также опубликовала фото.

Интересно Уже не до медуз: курортную Кирилловку атаковали большие пауки – видео

Это невыносимо

Женщина пишет, что это – улитка испанская. Она наносит много вреда в садоводстве и сельском хозяйстве. В Пустомытовской ТО она настолько быстро размножается, что бороться самому с ней невозможно. Поэтому нужно принять меры, чтобы уничтожить слизней биологическими средствами, которые разрешены в населенных пунктах.

Пользовательница говорит, что люди перепробовали множество методов, но ничего не помогает.

Люди ежедневно ведрами собирают, солью посыпают, другими растворами поливают, но все напрасно. Они повреждают все растения на своем пути и лезут людям просто в дом,

– пишет Кристина Наумко-Сороковская.

Улитки атакуют жителей Пустомытов / Фото из фейсбука "Пустомыты on-line"

Давайте покажем пример

Пользовательница призывает местных стать первыми, кто будет бороться со слизнями во Львовской области. Примерно 10 – 13 лет назад была целая государственная программа по борьбе с опасными вредителями. Закупали биологические препараты, организовывали команду, которая обрабатывала территорию. Но сейчас это никто не делает.



В последнее время улитки очень размножаются / Скриншот сообщения Кристины Наумко-Сороковской