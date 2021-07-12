На Львовщину надвигается чрезвычайная жара: прогноз погоды на 13 – 17 июля

По прогнозам синоптиков, на Львовщине 13 – 17 июля будет очень жарко. Кое где отметки термометров поднимутся до +32 градусов выше нуля.

В области также ожидаются дожди. Кроме этого, синоптики прогнозируют грозы.

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Прогноз погоды на Львовщине на 13 – 17 июля

Во вторник, 13 июля, погоду на Львовщине будет определять восточная часть циклона над Чехией и влияние днем ​​атмосферного фронта. В области будет непостоянно облачно.

Ночью осадков не будет, однако днем ​​местами будут идти кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром область окутает слабый туман. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, а днем ​​– от 27 до 29 градусов выше нуля.



Прогноз погоды на 13 июля / Данные Укргидрометцентра

В среду, 14 июля, во Львовской области также ожидают переменную облачность. В течение дня осадков не будет. Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью 17 – 19 градусов тепла, а днем – 30 – 32 градуса тепла.



Прогноз погоды на 14 июля / Данные Укргидрометцентра

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В четверг, 15 июля, в области будет непостоянно облачно. Ночью местами и днем по всей территории пройдут кратковременные дожди. Также вероятны грозы. Днем местами будет падать град.

Ветер – юго-восточный, 7 – 12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 17 до 19 градусов выше нуля, а днем – от 30 до 32 градусов тепла.



Прогноз погоды на 15 июля / Данные Укргидрометцентра

В пятницу, 16 июля, во Львовской области, как и во все предыдущие дни, ожидают переменную облачность. В области будут падать кратковременные грозовые дожди.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью 18 – 20 градусов тепла, а днем – 29 – 31 градус выше нуля.



Прогноз погоды на 16 июля / Данные Укргидрометцентра

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В субботу, 17 июля, в области будет непостоянно облачно. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер переменных направлений, 3 – 8 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 18 до 20 градусов выше нуля, а днем – от 29 до 31 градуса тепла.



Прогноз погоды на 17 июля / Данные Укргидрометцентра