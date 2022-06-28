Львовская таможня временно разрешила ввоз авто на всех пунктах пропуска
Источник:Львовская таможня
На всех пунктах пропуска Львовской таможни временно разрешили ввоз автомобилей. Все для того, чтобы избежать больших очередей.
Такие очереди образовались из-за того, что украинцы спешат воспользоваться последними днями упрощенной системы налогообложения и привезти себе автомобиль из Европы.
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Чтобы сократить время ожидания в очередях, в зоне деятельности Львовской таможни введен новый формат работы,
– говорится в сообщении.
Какие нововведения ввели на таможне
- Транспортные средства будут пропускать в Украине во всех автомобильных пунктах пропуска;
- в пунктах пропуска "Краковец – Корчёва" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличили количество работников таможни;
- внесли изменения в график работы таможенного поста "Городок", где проходит оформление и регистрация транспортных средств.
До конца июня подразделение таможенного поста "Городок" будет работать до 23:00, то есть до начала действия комендантского часа.
Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал закон о "нулевом растаможивании". Так украинцев освободили от уплаты пошлин, НДС и акциза. 21 июня Верховная Рада вернула все налоги, ведь автомобили начало свозить массово. Поэтому с 1 июля "нулевой растаможки" уже не будет.
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