Львовские десантники разгромили врага и освободили несколько населенных пунктов на Юге

На Юге Десантно-штурмовые войска продолжают уничтожать врага и освобождать украинские населенные пункты, оккупированные русскими. По состоянию на 14 апреля украинские герои сообщили об очередной блестящей операции.

Ее провели подразделение 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ. Все детали пока не раскрывают. В то же время командование ДШВ ВСУ подчеркнуло, что львовские десантники действовали очень успешно.

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В частности, заблаговременно провели необходимые меры по обнаружению и поражению огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого штурмовые подразделения провели наступательные действия,

– говорится в сообщении.

Россияне понесли значительные потери. Уцелевшие оккупанты были деморализованы. Они стали отступать. Как следствие, украинские герои освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

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