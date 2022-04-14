Її провели підрозділ 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Усіх деталей наразі не розкривають. Водночас командування ДШВ ЗСУ наголосило, що львівські десантники діяли дуже успішно.
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Зокрема, завчасно провели необхідні заходи для виявлення та приборкання вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об'єктів противника. Після цього, штурмові підрозділи провели наступальні дії,
– мовиться у повідомленні.
Росіяни зазнали значних втрат. Вцілілі окупанти були деморалізовані. Вони почали відступати. Як наслідок – українські герої звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.
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