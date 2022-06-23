Украинский воин поразил "Аллигатора" из "Иглы"

На фронте был сбит разведывательно-ударный вертолет Россия Ка-52 "Аллигатор". Его сбили львовские десантники.

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Цель удалось уничтожить стрелку-зенитчику 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ. Он стрелял из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Для украинского воина это первая подведенная цель.

Украинский воин не спешил наносить удар по "Аллигатору" и выдержал паузу. Ему удалось попасть в российский вертолет, успешное избиение которого подтвердили собратья из соседней позиции.

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий отметил, что стоимость сбитого российского Ка-52 составляет 16 миллионов долларов.

Потери России в войне с Украиной

Утром 23 июня в Генштабе ВСУ традиционно обновили приблизительные потери русской армии в войне против Украины. Если говорить об авиации, то Россия потеряла 216 самолетов , 183 вертолета и еще 620 беспилотников.

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Недавно украинские защитники сбили российский вертолет Ми-35М . Российский вертолет на границе Запорожской и Днепропетровской областей. Вертолет был сбит благодаря переносному зенитно-ракетному комплексу Stinger.

Еще один вражеский вертолет налетался в Херсонской области. В оперативном командовании "Юг" информировали , что украинские военные сбили российский вертолет с переносного зенитного ракетного комплекса.

13 июня Холоднояровцы уничтожили вертолет кафиров Ка-52 на Изюмском направлении. По данным украинских защитников, вертолет упал на временно оккупированную территорию между населенными пунктами Сулиговка и Довгенькое.

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Плодотворно подразделения противовоздушной обороны поработали 4 июня. Нашим защитникам удалось сбить истребитель Су-34 , вертолет Ка-52, беспилотники и крылатые ракеты. Впоследствии сообщалось, что вражеский "Аллигатор" сбили бойцы 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады .

Значительные потери российская армия понесла в конце мая. В ОК "Юг" информировали , что за сутки сбили 6 российских вертолетов.

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