Львовские десантники уничтожили 2 современных российских танка "Владимир" из Javelin

Львовские десантники 15 июня уничтожили два элитных танка России Т-90 "Владимир". Для каждого из низ понадобились только по одному точному выстрелу из Javelin.

Речь идет о 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде. Видео уничтожения техники обнародовало Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

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Уничтоженные Т-90 взорвались и пылали

На записи с коптера заметно, что один танк полностью разорвался после попадания противотанковым ракетным комплексом. После взрыва с него на большое расстояние даже полетели осколки, оставлявшие след дыма.

А вот другой "Владимир" был не столь эффектным. Однако многометровая струя огня вырывалась из люка на башне. Потому, вероятно, там в этот момент выгорал весь боезапас и экипаж.

Продолжаем и дальше выполнять боевые задания и уничтожать русских захватчиков! Смерть русским оккупантам,

– написали в Десантно-штурмовых войсках.

Следует заметить, что на 2011 год такие танки оценивали в 118 миллионов рублей. По тогдашнему курсу это было ориентировочно 4 миллиона долларов. Это одна из самых технических моделей российской тяжелой техники.

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Другое уничтожение врага львовскими десантниками

80 отдельная десантно-штурмовая показала накануне другое замечательное достижение. На обнародованной записи было видно уничтожение нескольких единиц техники. Во время проведения общей системы огневого впечатления на Востоке артиллерия 80-й бригады 13 июня уничтожила:

два комплекса реактивной системы залпового огня "Ураган" калибра 220 миллиметров;

одну боевую транспортно заряжающую машину к "Урагану";

один БТР;

бронеавтомобиль "Тигр";

два грузовика;

состав с боеприпасами (вероятно, с ракетами к "Урагану").

Однако в тот день также у бригады были удачные выстрелы из украинского ПТРК "Стугна-П". Ими сожгли русский танк и БМП.

Примите во внимание! По состоянию на 15 июня российская армия потеряла в Украине уже 1440 своих танков. Кроме этого наши защитники уже уничтожили 3528 боевых бронированных машин, 722 артиллерийских систем и 230 РСЗО.

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