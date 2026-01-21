Укр Рус
Львовские коммунальщики в Киеве помогают ликвидировать последствия обстрелов
21 января, 15:30
Львовские коммунальщики в Киеве помогают ликвидировать последствия обстрелов

Полина Буянова
Основные тезисы
  • В Киев приехали шесть бригад львовских коммунальщиков с техникой, чтобы помочь ликвидировать последствия обстрелов.
  • Львовские коммунальщики восстанавливают электричество, водоснабжения, теплоснабжения и размораживают теплотрассы в Киеве.

В начале недели в Киев приехали шесть бригад львовских коммунальщиков вместе со всей необходимой техникой. Теперь они помогают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в столице.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как коммунальщики помогают Киеву?

Андрей Садовый рассказал, что львовские коммунальщики прямо сейчас работают в Киеве.

По словам мэра Львова, они восстанавливают электричество и внутридомовые сети – водоснабжения и теплоснабжения в жилых домах, а также размораживают теплотрассы и заменяют стояки отопления.

Мы любим Киев, поэтому сегодня должны быть вместе. Спасибо нашим людям за неравнодушие и выдержку! 
– написал Садовый.

Львовские коммунальщики помогают Киеву / Фото: Андрей Садовый

Тем временем в пресс-службе "Львовводоканала" объяснили, что аварийно-ремонтные бригады водоканала работают в Киеве в составе совместной делегации вместе со специалистами "Львовтеплоэнерго", "Львовсвета" и Львовского коммунального ремонтно-аварийного предприятия.

В старых домах в центре Киева видим очень простые, но разумные решения: внутренние трубы отопления утеплены соломенными "косичками", закрепленными глиной. Это сделано еще десятки лет назад – и оно работало, 
– говорится в заметке.

К сожалению, эти системы пострадали из-за обстрелов и размораживания. По словам коммунальщиков, теперь их задача – помочь восстановить то, что служило людям поколениями.

Какая сейчас ситуация в Киеве?

  • Ночью 20 января Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. Под прицелом врага оказался Левый берег столицы, где после атаки не было водоснабжения.
     

  • Уже 21 января стало известно, что в Киеве восстановили водоснабжение после массированной атаки, но в некоторых районах еще наблюдается пониженное давление.
     

  • Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Россия ведет украинскую столицу к гуманитарной катастрофе атаками на объекты энергетики и системы теплоснабжения. Он посоветовал жителям "уехать, если есть возможность", пока аварийные бригады пытаются восстановить электроснабжение в заснеженном Киеве.