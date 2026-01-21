Львовские коммунальщики в Киеве помогают ликвидировать последствия обстрелов

В начале недели в Киев приехали шесть бригад львовских коммунальщиков вместе со всей необходимой техникой. Теперь они помогают ликвидировать последствия вражеских обстрелов в столице.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Как коммунальщики помогают Киеву?

Андрей Садовый рассказал, что львовские коммунальщики прямо сейчас работают в Киеве.

По словам мэра Львова, они восстанавливают электричество и внутридомовые сети – водоснабжения и теплоснабжения в жилых домах, а также размораживают теплотрассы и заменяют стояки отопления.

Мы любим Киев, поэтому сегодня должны быть вместе. Спасибо нашим людям за неравнодушие и выдержку!

– написал Садовый.

Львовские коммунальщики помогают Киеву / Фото: Андрей Садовый

Тем временем в пресс-службе "Львовводоканала" объяснили, что аварийно-ремонтные бригады водоканала работают в Киеве в составе совместной делегации вместе со специалистами "Львовтеплоэнерго", "Львовсвета" и Львовского коммунального ремонтно-аварийного предприятия.

В старых домах в центре Киева видим очень простые, но разумные решения: внутренние трубы отопления утеплены соломенными "косичками", закрепленными глиной. Это сделано еще десятки лет назад – и оно работало,

– говорится в заметке.

К сожалению, эти системы пострадали из-за обстрелов и размораживания. По словам коммунальщиков, теперь их задача – помочь восстановить то, что служило людям поколениями.

Какая сейчас ситуация в Киеве?