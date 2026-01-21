Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
Як комунальники допомагають Києву?
Андрій Садовий розповів, що львівські комунальники просто зараз працюють у Києві.
За словами мера Львова, вони відновлюють електрику та внутрішньобудинкові мережі – водопостачання і теплопостачання у житлових будинках, а також розморожують теплотраси та замінюють стояки опалення.
Ми любимо Київ, тому сьогодні маємо бути разом. Дякую нашим людям за небайдужість і витримку!
– написав Садовий.
Львівські комунальники допомагають Києву / Фото: Андрій Садовий
Тим часом у пресслужбі "Львівводоканалу" пояснили, що аварійно-ремонтні бригади водоканалу працюють у Києві у складі спільної делегації разом із фахівцями "Львівтеплоенерго", "Львівсвітла" та Львівського комунального ремонтно-аварійного підприємства.
У старих будинках у центрі Києва бачимо дуже прості, але розумні рішення: внутрішні труби опалення утеплені солом'яними "косичками", закріпленими глиною. Це зроблено ще десятки років тому – й воно працювало,
– йдеться в дописі.
На жаль, ці системи постраждали через обстріли та розмороження. За словами комунальників, тепер їхнє завдання – допомогти відновити те, що служило людям поколіннями.
Яка зараз ситуація в Києві?
Уночі 20 січня Росія завдала комбінованого удару по Києву. Під прицілом ворога опинився Лівий берег столиці, де після атаки не було водопостачання.
Вже 21 січня стало відомо, що в Києві відновили водопостачання після масованої атаки, але в деяких районах ще спостерігається знижений тиск.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія веде українську столицю до гуманітарної катастрофи атаками на об'єкти енергетики та системи теплопостачання. Він порадив мешканцям "виїхати, якщо є можливість", поки аварійні бригади намагаються відновити електропостачання в засніженому Києві.