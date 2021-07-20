Неожиданная находка: львовские таможенники обнаружили в одежде серебряные слитки – фото

На таможенном посту "Львов-почтовый" 19 июля в посылке нашли серебряные слитки. Посылка следовала в Украину из США. Почти килограмм драгоценного металла спрятали в одежде.

Стоимость слитков составляет примерно 30 тысяч гривен. Такое отправление подлежит обязательному декларированию.

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Таможенники нашли в одежде серебряные слитки

Работники таможенного поста "Львов-почтовый" 19 июля в одной из посылок нашли 4 серебряных слитка 999 пробы.

Посылка поступила в Украину из США.

Согласно декларации, адресант из американского города Ашленд пересылал одесситке одежду и вещи домашнего обихода.

Стоимость вещей якобы составляла 70 долларов.

Однако почти килограмм чистого серебра, которое таможенники нашли в отправлении, на самом деле стоит около 30 тысяч гривен.

Смотрите фото, что именно нашли таможенники в посылке / Фото Львовской таможни

Серебряные слитки изъяли

Отправитель пытался переместить через границу товары, подлежащие обязательному декларированию. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил.

Нарушителю может грозить штраф в размере полной стоимости слитков с их последующей конфискацией. Серебро временно изъяли. Вскоре дело направят в суд.

Без письменного декларирования человек может ввозить в Украину и вывозить за ее пределы наличность и банковские металлы в эквиваленте менее 10 тысяч евро. Однако такие правила не касаются почтовых отправлений. Если стоимость товаров в посылке составляет более 100 евро, то их обязательно облагают пошлиной, а так же налогом на добавленную стоимость.