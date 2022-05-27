Львовские защитники говорят, что российский танк уже успешно уничтожает своих же. Об этом сообщили 26 мая.

Обратите внимание На ядерном фронте – без изменений, – в Пентагоне пока не видят оснований беспокоиться из-за РФ

У порядочного украинского хозяина все должно быть на хозяйстве. Тем более когда то хозяйство нужно охранять от больного соседа. Наши защитники эффективно работают над увеличением своей боевой мощи. Кроме постоянной помощи наших западных партнеров, россияне также с удовольствием отдают нам свою технику, а мы уже точно знаем, что с ней нужно делать,

– говорится в сообщении.

В сети опубликовали фото трофейного Т-72Б, который бросили российские оккупанты. На нем есть надпись "Своих не бросаем", но это не соответствует действительности.



Танк российских оккупантов забрали львовские военные / Фото 24 ОМБр

Кстати Большая битва за Донбасс: как россияне застряли в украинской обороне

Потери российских оккупантов

Воздушные силы ВСУ в течение суток 26 мая сбили российскую авиацию. Они превратили в металлолом высокоточную управляемую ракету Х-59, беспилотный летательный аппарат "Орлан-10" и вертолет Ка-52.

На Донбассе ВСУ отразили 12 атак врага за сутки 26 мая. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить технику врага: 1 танк; 5 артиллерийских систем; 5 единиц боевой бронированной техники; 5 вражеских автомобилей.

Пентагон дал свою оценку потерям России в войне против Украины. По данным высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, с 24 февраля ВСУ уничтожили около 1 тысячи танков и более 50 вражеских вертолетов. Кроме того, российские оккупанты потеряли более 350 артиллерийских систем и почти 30 боевых самолетов-бомбардировщиков.

95 отдельная десантно-штурмовая бригада Вооруженных Сил Украины с помощью противотанкового ракетного комплекса "Джавелин" ликвидировала много российской техники. 26 мая они сообщили об уничтожении 5 вражеских танков, 4 БМП и БТР.

Обратите внимание – Российские командиры врут Москве о "победах" в Украине: видео