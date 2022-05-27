Львівські захисники кажуть, що російський танк вже успішно знищує своїх же. Про це повідомили 26 травня.

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У порядного українського ґазди усе має бути на господарці. Тим паче, коли ту господарку потрібно охороняти від хворого сусіда. Наші захисники ефективно працюють над збільшенням своєї бойової потужності. Окрім постійної допомоги від наших західних партнерів, росіяни також із задоволенням віддають нам свою техніку, а ми уже точно знаємо, що із нею потрібно робити,

– мовиться в повідомленні.

У мережі опублікували фото трофейного Т-72Б, який покинули російські окупанти. На ньому є напис "Своих не бросаем", але щось це не відповідає дійсності.



Танк російських окупантів забрали львівські військові / Фото 24 ОМБр

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Втрати російських окупантів

Повітряні сили ЗСУ протягом доби 26 травня збили російську авіацію. Вони перетворили на брухт високоточну керовану ракету Х-59, безпілотний літальний апарат "Орлан-10" та гелікоптер Ка-52.

На Донбасі ЗСУ відбили 12 атак ворога за добу 26 травня. Окрім того, українським військовим вдалось знищити техніку ворога: 1 танк; 5 артилерійських систем; 5 одиниць бойової броньованої техніки; 5 ворожих автомобілів.

Пентагон дав свою оцінку втрат Росії у війні проти України. За даними високопоставленого чиновника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, з 24 лютого ЗСУ знищили близько 1 тисячі танків та понад 50 ворожих вертольотів. Крім того, російські окупанти втратили понад 350 артилерійських систем та майже 30 бойових літаків-бомбардувальників.

95 окрема десантно-штурмова бригада Збройних Сил України за допомогою протитанкового ракетного комплексу "Джавелін" ліквідувала багато російської техніки. 26 травня вони повідомили про знищення 5 ворожих танків, 4 БМП та БТР.

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