Наступальна операція – це коли за декілька днів проривається лінія фронту і вводяться сили розвитку прориву, які за 3 – 4 тижні виконують завдання з оточення та знищення сил оборонців прорваного фронту.

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Росіяни зав'язли в нашій обороні

Велика битва за Донбас триває уже місяць, і просування на 1 – 2 кілометри чи захоплення Попасної після того, як вона була вщент зруйнована, – це точно не є індикаторами успіху. В агресорів на цій ділянці фронту є лише поодинокі тактичні успіхи, котрі не переростають у щось більше. Як я й казав, вони фактично зав'язли у нашій обороні.

Настільки ефективна оборона з нашого боку є наслідком великої самопожертви наших воїнів. На жаль, ворог ефективно використовує артилерію та авіацію проти нас, що призводить до збільшення кількості поранених і померлих захисників. Медичній системі важко з цим упоратися через перевантаженість прифронтових медичних закладів.

Проте, ми створили цілісну лінію фронту. На противагу першому періоду війни, коли оборона мала осередковий характер.

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ЗСУ прораховують кроки росіян

Зараз лінія фронту є цілісною. В результаті – її дуже й дуже важко прорвати через велику насиченість протитанковими засобами та через активний характер самої, власне, оборони. Ми не чекаємо, поки ворог нас переграє в концентрації сил на тому чи іншому напрямку.

Натомість воюємо проактивно, завдаючи ударів настільки часто, наскільки нам це дозволяють робити ракетні війська та артилерія.

Як показав приклад зі знищенням понтонів, ми прораховуємо кроки росіян завчасно і готуємося до них. В сумі це дає потужний ефект.

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