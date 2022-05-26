Вороги обстріляли у Луганській та Донецькій області майже 50 населених пунктів. Така ситуація на Донбасі станом на 26 травня – 92 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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ЗСУ на Донбасі відбили атаки ворога та знищили їхню техніку

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил відбили сьогодні 12 атак ворога,

– мовиться у повідомленні.

Попередньо відомо, що вздовж усієї смуги оборони ворог використовує проти України бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем. Окрім того, ракетами та бомбами гатить по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Натомість нашим військовослужбовцям вдалось знищити техніку ворога:

1 танк;

5 артилерійських систем;

5 одиниць бойової броньованої техніки;

5 ворожих автомобілів.

Окрім того, наша протиповітряна оборона в небі Донбасу збила ворожий багатоцільовий гелікоптер Ка-52, крилату ракету, а також безпілотник типу "Орлан-10".

Російські окупанти цинічно обстрілювали Донбас

Попередньо відомо, що 26 травня російські окупанти обстріляли майже 50 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, вони зруйнували та пошкодили 60 цивільних об'єктів, зокрема:

55 житлових будинків;

школу;

видобувне підприємство;

адміністративну будівлю бази відпочинку;

а також пожежну частину.

На жаль, в результаті обстрілів ворогів загинуло 9 цивільних осіб, ще 14 отримали поранення і травми різного ступеню важкості,

– повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

Попри все, наші Збройні Сили продовжують героїчно стримувати навалу російських окупантів.

Коротко про ситуацію на Донбасі

За добу 26 травня ЗСУ на Сході України знищили 87 одиниць особового складу окупантів, 5 бойових машин піхоти, 3 артилерійські системи, 2 міномети, 1 вертоліт та безпілотник, а також 3 АТТ.

Наразі ворог зосередив свої сили на Донбасі, зокрема на Луганщині. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ситуація на Луганщині вкрай складна, адже ворог сильний та підступний. Посадовець пояснив, що нам потрібно "зціпити зуби" й продовжувати боротися, щоб вигнати російських окупантів з України.

Також секретар РНБО відверто визнав, що, якщо зараз переконувати суспільство, що у нас все добре, це означатиме введення в оману самих себе.

У й цей же день радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що наразі вся наша військова машина стримує ворога на Сході. Зокрема Збройні Сили України намагаються стримати агресивний наступ ворога на Сході. Радник Єрмака пояснив, що наразі Москва кидає у бій все, що має, але час – на нашому боці.

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