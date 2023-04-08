"Так налажать могли только во Львове": львовский алкомаркет извинился за рекламу о причастии

Алкомаркет BadBoy извинился из-за скандальной рекламы о причастии. Алкомаркет убрал возмутившую христиан рекламу и разместил новую надпись на фасаде здания.

Вместо надписи "Все для причастия", которая вызвал бурные обсуждения, теперь на фасаде здания размещено извинение. Соответствующее фото обнародовал топ-менеджер компании Intellias Роман Гапачило, пишет 24 Канал.

Смотрите также "Последний форпост московской церкви": во Львове начали демонтаж церкви УПЦ МП

На фасаде BadBoy появился новая надпись

На фасаде BadBoy, на улице Стрыйской, теперь пишет "простите", а также "так налажать перед Пасхой могли только во Львове".



Львовский алкомаркет извинился за скандальную рекламу / Фото Романа Гапачило

Также в субботу, 8 апреля, появилось сообщение и картинка иронического содержания на странице магазина в фейсбуке. "Мы так нагрешили, что уже и на Пасху работать будем", – говорится в сообщении.

Что известно о скандальной надписи на фасаде BadBoy

BadBoy – это самый большой магазин алкогольных напитков во Львове. Перед Пасхой владельцы еще раз использовали фасад магазина, чтобы разместить символическую надпись.

Очевидно, на этот раз маркетологи переусердствовали и надписью о причастии оскорбили христиан. Это привело к критике в адрес алкомаркета.

В результате пресс-служба Львовского горсовета сообщила, что мэрия получила несколько обращений по поводу скандальной вывески.

Директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич сообщила, что владельцы магазина пообещали убрать надпись через несколько дней.

В Киевской области ранее был скандал с напитком "Буча Комбуча"