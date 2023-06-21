Скандал во Львовском медуниверситете: ректор насмехался над фамилиями и полом студентов
Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого разгорелся скандал. Студенты утверждают, что ректор их заведения высшего образования, 83-летний Борис Зименковский, смеялся над фамилиями девушек и парней и позволял себе сексистские шутки.
Сетью начали распространяться видеоурывки с записи процесса распределения выпускников ЛНМУ на интернатуру. Собственно, на них действительно видно, что ректор был в очень хорошем настроении во время этого. Однако студентов его шутки возмутили, – информирует 24 Канал.
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Ректор Зименковский вляпался в скандал
В своем фейсбуке Роман Штибель написал, что распределение – один из ключевых моментов в карьере будущего медика, потому что именно на этом этапе после 6 лет обучения определяется его специальность.
Вместе с тем он опубликовал фрагменты видео, на которых слышны реплики ректора Зименковского и других членов комиссии:
- "Ох, и фамилия (Волкодав – 24 Канал). С такой фамилией и к детям...", "Да она замуж выйдет!", "Да я шучу";
Зименковский посмеялся над фамилией студентки: смотрите видео
- "Женщина, а хочет резать (стать хирургом – 24 Канал)". Грустно. Я бы такой знать не хотел", "А если бы рыбу фаршировала?", "А если меня зарежет ночью";
Ректор ЛНМУ пошутил над студенткой, которая хочет стать хирургом: смотрите видео
- "Да что делать? Повеситься", – в ответ на вопрос одного из студентов.
Во Львовском вузе студенту в шутку порекомендовали повеситься: смотрите видео
Также свое мнение на этот счет выразила студентка Мария Грищук. По ее словам, в частности, во время комиссии по распределению определенным студентам не разрешали задать вопросы, выключая им микрофоны.
Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все самое лучшее, что только может демонстрировать национальный университет в попытке подтвердить звание "абсолютно ненужное учреждение". Университет честно демонстрирует студентам, что они просто крепостные, которые не нуждаются в уважении,
– констатировал врач Иван Черненко.
Было ли само распределение честным?
Собственно, бестолковыми шутками этот скандал не ограничился. Как пишут студенты Львовского медуниверситета, между вузом и Минздравом отсутствовала надлежащая коммуникация, поэтому в результате этого произошли:
- внезапные появления и исчезновения мест для интернатуры;
- несвоевременное донесение информации до выпускников;
- игнорирование приказа Минздрава – результатов ОСКЭ (Объективного структурированного клинического экзамена) при поступлении.
Существовали отдельные рейтинговые списки студентов со специальностями "Медицина" и "Педиатрия", однако по просьбе студентов-педиатров и по согласованию Минздрава, было разрешено студентам по специальности "Педиатрия" быть в рейтинге студентов по специальности "Медицина", о чем не были уведомлены остальные студенты, что привело к нарушению порядка рейтингового распределения и потере мест,
– также отметила студентка Грищук.
Вспомним к этой теме, что недавно Еврообразование опубликовало рейтинг высших учебных заведений нашего государства. В нем Львовский медицинский университет на 26-м месте с индексом 20,67.