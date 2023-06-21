Скандал во Львовском медуниверситете: ректор насмехался над фамилиями и полом студентов

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого разгорелся скандал. Студенты утверждают, что ректор их заведения высшего образования, 83-летний Борис Зименковский, смеялся над фамилиями девушек и парней и позволял себе сексистские шутки.

Сетью начали распространяться видеоурывки с записи процесса распределения выпускников ЛНМУ на интернатуру. Собственно, на них действительно видно, что ректор был в очень хорошем настроении во время этого. Однако студентов его шутки возмутили, – информирует 24 Канал.

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Ректор Зименковский вляпался в скандал

В своем фейсбуке Роман Штибель написал, что распределение – один из ключевых моментов в карьере будущего медика, потому что именно на этом этапе после 6 лет обучения определяется его специальность.

Вместе с тем он опубликовал фрагменты видео, на которых слышны реплики ректора Зименковского и других членов комиссии:

"Ох, и фамилия (Волкодав – 24 Канал). С такой фамилией и к детям...", "Да она замуж выйдет!", "Да я шучу";

Зименковский посмеялся над фамилией студентки: смотрите видео

"Женщина, а хочет резать (стать хирургом – 24 Канал)". Грустно. Я бы такой знать не хотел", "А если бы рыбу фаршировала?", "А если меня зарежет ночью";

Ректор ЛНМУ пошутил над студенткой, которая хочет стать хирургом: смотрите видео

"Да что делать? Повеситься", – в ответ на вопрос одного из студентов.

Во Львовском вузе студенту в шутку порекомендовали повеситься: смотрите видео

Также свое мнение на этот счет выразила студентка Мария Грищук. По ее словам, в частности, во время комиссии по распределению определенным студентам не разрешали задать вопросы, выключая им микрофоны.

Сексизм, насмешки над фамилиями, тупые шутки и все самое лучшее, что только может демонстрировать национальный университет в попытке подтвердить звание "абсолютно ненужное учреждение". Университет честно демонстрирует студентам, что они просто крепостные, которые не нуждаются в уважении,

– констатировал врач Иван Черненко.

Было ли само распределение честным?

Собственно, бестолковыми шутками этот скандал не ограничился. Как пишут студенты Львовского медуниверситета, между вузом и Минздравом отсутствовала надлежащая коммуникация, поэтому в результате этого произошли:

внезапные появления и исчезновения мест для интернатуры;

несвоевременное донесение информации до выпускников;

игнорирование приказа Минздрава – результатов ОСКЭ (Объективного структурированного клинического экзамена) при поступлении.

Существовали отдельные рейтинговые списки студентов со специальностями "Медицина" и "Педиатрия", однако по просьбе студентов-педиатров и по согласованию Минздрава, было разрешено студентам по специальности "Педиатрия" быть в рейтинге студентов по специальности "Медицина", о чем не были уведомлены остальные студенты, что привело к нарушению порядка рейтингового распределения и потере мест,

– также отметила студентка Грищук.

Журналистысконтактировались с канцелярией ЛНМУ, чтобы взять комментарий относительно этой ситуации. Там нам ответили, что готовы впоследствии обсудить это, но не в телефонном режиме.

Вспомним к этой теме, что недавно Еврообразование опубликовало рейтинг высших учебных заведений нашего государства. В нем Львовский медицинский университет на 26-м месте с индексом 20,67.