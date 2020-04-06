Львовский аэропорт запустил международные грузоперевозки
Львовский аэропорт развивает направление грузовых перевозок, пока действует запрет правительства на пассажирские авиаперевозки. Первый грузовой рейс в период карантина состоялся 3 апреля 2020 года.
Борт совершил рейс по маршруту Львов – Рига – Львов, передает Интерфакс-Украина.
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Груз компании Укрпочта перевозил самолет Ан-26 авиакомпании "Элерон". Во львовском аэропорту подчеркнули, что грузовые перевозки – это отдельное направление деятельности предприятия.
В 2019 году перевозки осуществлялись по маршруту Киев – Львов – Киев, а также Львов – Днепр – Львов. Пора расширять горизонты. Скоро ждем еще больше новых международных направлений,
– говорится в сообщении.
Что известно об авиакомпании "Элерон"? Это украинская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту "Ровно". "Элерон" специализируется на грузовых перевозках. Флот авиакомпании состоит из самолетов отечественного производства Ан-26 и Ан-26В.
Ранее Укрпочта совместно с авиакомпаниями "Элерон" и Air Baltic запустила грузовой чартер в Ригу для перевозки почтовых отправлений. В 2019 авиакомпания Элерон начала работу с группой компаний Новая Почта в рамках запуска услуги авиадоставки.
Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 6 апреля в Украине подтвердили 1 319 случаев заболевания коронавирусом, 38 человек, к сожалению, умерли, выздоровели – 28.
- Правительство ввело карантин до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
- С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Ко все более строгим нововведениям Кабинет Министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.
О том, какие убытки коронавирус нанес авиационной отрасли, – читайте в материале 24 канала.
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