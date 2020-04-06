13:36
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Львовский аэропорт запустил международные грузоперевозки

      - Читати новину українською
      Аэропорт "Львов" / УНН

      Львовский аэропорт развивает направление грузовых перевозок, пока действует запрет правительства на пассажирские авиаперевозки. Первый грузовой рейс в период карантина состоялся 3 апреля 2020 года.

      Борт совершил рейс по маршруту Львов – Рига – Львов, передает Интерфакс-Украина.

      Важно На Львовщине зафиксировали еще 11 новых случаев COVID-19

      Груз компании Укрпочта перевозил самолет Ан-26 авиакомпании "Элерон". Во львовском аэропорту подчеркнули, что грузовые перевозки – это отдельное направление деятельности предприятия.

      В 2019 году перевозки осуществлялись по маршруту Киев – Львов – Киев, а также Львов – Днепр – Львов. Пора расширять горизонты. Скоро ждем еще больше новых международных направлений,
      – говорится в сообщении.

      Что известно об авиакомпании "Элерон"? Это украинская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту "Ровно". "Элерон" специализируется на грузовых перевозках. Флот авиакомпании состоит из самолетов отечественного производства Ан-26 и Ан-26В.

      Ранее Укрпочта совместно с авиакомпаниями "Элерон" и Air Baltic запустила грузовой чартер в Ригу для перевозки почтовых отправлений. В 2019 авиакомпания Элерон начала работу с группой компаний Новая Почта в рамках запуска услуги авиадоставки.

      Карантин в Украине: главное

      • По состоянию на 6 апреля в Украине подтвердили 1 319 случаев заболевания коронавирусом, 38 человек, к сожалению, умерли, выздоровели – 28.
      • Правительство ввело карантин до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
      • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
      • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами.
      • С 6 апреля в Украине начинают действовать новые карантинные ограничения. Ко все более строгим нововведениям Кабинет Министров прибегает, чтобы обезопасить украинцев от пандемии.

      О том, какие убытки коронавирус нанес авиационной отрасли, – читайте в материале 24 канала.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Укрпошта Транспорт Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Львова авиация Новости Украины
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
      Новини України 23542
      сегодня , 09:23 Разведчик: Если бы меня взяли к сепарам, то давно червей кормил бы
      Новини України 17963
      сегодня , 08:57 Пожар в Чернобыльской зоне продолжается третий день: огонь пытаются погасить с воздуха – видео
      Новини України 9207
      сегодня , 08:31 Курс валют на 6 апреля: доллар и евро существенно подешевели
      Новини України 7465
      сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 32086
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 112067
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 158685
      сегодня , 08:00 Главные новости 5 апреля: пожары в центре Киева и Чернобыльской зоне, коронавирус в Украине
      Новини України 7146
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      4 апреля , 23:03 Новости коронавируса 4 апреля: украинские медики в Италии, новый антирекорд США
      Ірина Вихрущ
      Залиште відгук