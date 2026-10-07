Садовый заявил, что отказывается от зарплаты: какая причина

️К концу недели часть львовских дворников и трамвайных водителей может остаться без зарплаты. Мэр Львова считает неэтичным получать свою заработную плату, пока ее не начнут снова выплачивать коммунальщикам.

Поэтому на данный момент он отказывается от своей зарплаты и призывает народных депутатов и членов Кабмина последовать его примеру в знак солидарности. Об этом говорится в посте Андрея Садового от 7 октября.

Почему коммунальщики могут не получить зарплату

Причина возможной невыплаты зарплат заключается в том, что Государственная казначейская служба приостановила проведение платежей за транспортные работы и санитарную очистку, в которые входят зарплаты дворников и водителей электротранспорта.

Во Львове не произведены платежи на сумму более 500 миллионов гривен. Помимо зарплат коммунальщиков, это также подготовка к зиме, финансирование медицинских и образовательных объектов, аварийно-восстановительные работы после ракетных атак. Нужно понимать, что это налоги львовян, которые государство фактически заморозило,

– сообщил Садовый.

Он признал, что на пятом году полномасштабной войны ситуация с бюджетом действительно сложная, но экономить на коммунальщиках не следует.

Мэр Львова 6 октября уже провел беседу с премьером Корецким. Он объяснил, что это вынужденное решение и что критически важные платежи будут постепенно осуществляться в ручном режиме. А еще пообещал, что ситуация может улучшиться уже в течение месяца.

Ненормально, когда чиновник первый в очереди за зарплатой, а человек, который своими руками обеспечивает жизнь города, – последний. Можете говорить, что это популизм. Неважно. Главное, чтобы людям возобновили выплаты,

– добавил Садовый.

Напомним, что с 1 января 2027 года предлагают повысить минимальную зарплату в Украине т до 12 000 гривен, а минимальную пенсию по возрасту – до 6 500 гривен.

Соответствующие предложения по социальным стандартам озвучил народный депутат Даниил Гетманцев, но это еще не означает, что новые суммы уже утверждены.