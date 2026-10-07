Тож на цей час він від своєї зарплати відмовляється і закликає зробити це нардепів та членів Кабміну на знак солідарності. Про це йдеться у дописі Андрія Садового 7 жовтня.

Чому комунальники можуть не отримати зарплату

Причиною можливої невиплати зарплат є те, що Державна казначейська служба зупинила проведення платежів за транспортну роботу та санітарне очищення, куди входять зарплати двірників та водіїв електротранспорту.

У Львові не проведено платежів на понад 500 мільйонів гривень. Окрім зарплат комунальників, це також підготовка до зими, фінансування медичних та освітніх об'єктів, аварійно-відновлювальні роботи після ракетних атак. Треба розуміти, що це податки львів'ян, які держава фактично заморозила,

– повідомив Садовий.

Він визнав, що на п'ятому році повномасштабної війни ситуація з бюджетом справді складна, але економити на комунальниках не треба.

Міський голова Львова 6 жовтня уже мав розмову з прем'єром Корецьким. Він пояснив, що це вимушене рішення і що критичні платежі поступово проводитимуть у ручному режимі. А ще пообіцяв, що ситуація може покращитися вже протягом місяця.

Ненормально, коли чиновник перший у черзі за зарплатою, а людина, яка своїми руками забезпечує життя міста, – остання. Можете казати, що це популізм. Байдуже. Головне, щоб людям відновили виплати,

– додав Садовий.

Нагадаємо, що мінімальну зарплату в Україні пропонують підвищити до 12 000 гривень із 1 січня 2027 року, а мінімальну пенсію за віком – до 6 500 гривень.

Відповідні пропозиції щодо соціальних стандартів озвучив народний депутат Данило Гетманцев, але це ще не означає, що нові суми вже затверджені.