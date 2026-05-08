Львовское пиво "выгнало" российского постпреда Небензю с вечеринки в ООН

В Нью-Йорке во время неформальной встречи клуба любителей пива среди постоянных представителей ООН состоялась дегустация украинской продукции. Такое мероприятие несколько испортило настроение российскому представителю Василию Небензе, поэтому он вынужден был покинуть встречу.

Подробнее об этом рассказала жена постоянного представителя Украины в ООН Андрея Мельника Светлана Мельник.

Актуально Претендует на статус великой державы, а четверть населения без туалетов – Мельник в ООН о России

Как львовское пиво заставило Небензю уйти с вечеринки в ОНН?

Украинская миссия в ООН организовала "пивную дипломатию", представив иностранным дипломатам крафтовое пиво львовской пивоварни "Правда".

Особое внимание участников привлек сорт "Сила", этикетка которого содержит символическое изображение Кремля, который разрушается, а над ним развевается украинский флаг.

По словам Светланы Мельник, Василий Небензя, который обычно избегает подобных мероприятий, неожиданно появился на встрече.

Справка. Василий Небензя – это один из ключевых российских дипломатов, постпред России в ООН с 2017 года, известный жесткой риторикой в защиту захватнической политики Москвы. Родился в Волгограде в 1962 году и прошел путь от дипломатической службы в Таиланде до заместителя главы МИД.

Однако, подойдя к барной стойке и увидев широкий выбор украинского крафтового пива с соответствующими этикетками, российский представитель, по ее словам, был явно удивлен и уже через несколько минут покинул событие.

Там полный набор именно украинского крафтового пива. До выбора, до цвета. С развалившимся Кремлем посередине. Это, видимо, ему немного испортило настроение и аппетит, поэтому он буквально несколько минут покрутился и исчез из нашей импрезы,

– рассказала Светлана Мельник.



Как выглядит пиво "Сила", которое "выгнало" Небензю с вечеринки в ООН / Фото со страницы Светланы Мельник

Стоит заметить, что подобные форматы "мягкой дипломатии" Украина регулярно применяет в ООН для привлечения внимания к российской агрессии, тогда как российская делегация нередко демонстративно покидает заседания или мероприятия, связанные с критикой политики Кремля.

Интересно! Сам Небензя однажды заявил о якобы своем украинском происхождении в контексте тезиса о "едином народе" украинцев и русских и отметил, что формально считает себя украинцем.

Какие важные заявления звучали во время последнего заседания Совбеза ООН?

Украинский дипломат Андрей Мельник во время заседания Совета Безопасности ООН 20 апреля заявил, что Россия не способна победить в войне против Украины, и даже высокие цены на нефть не смогут спасти ее руководство от последствий.

Украинская сторона также полностью отвергает любые российские ультиматумы и не уступит ни одной части своей территории.

Мельник вместе с тем подчеркнул масштаб потерь России в войне, заявив, что для попытки захвата всей Донецкой области ей пришлось бы отправить на смерть еще примерно полтора миллиона военных.

Нельзя не вспомнить и еще один эпизод, когда украинский дипломат обратился к Василию Небензе, сказав ему на русском: "Поздно, Вася, пить боржомы", после чего добавил на английском: "Когда почки уже отказали".